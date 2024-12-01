Еще не настоящая зима. Синоптики дали прогноз на первую неделю декабря в Украине

Понедельник, 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, в Украине будет без осадков. При этом ночью вероятны небольшие морозы, в большинстве областей до -3 градусов. Холоднее всего ночью будет в Харьковской и Сумской областях, до -4 градусов.

Днем, учитывая антициклон Clemens, осадков тоже не ожидается. Днем вероятны небольшие, но "плюсы". Теплее всего будет на западе, до +5 градусов и на юге (в Крыму и в Одесской области), до +6.

При этом днем все же будут регионы, где вероятен мороз, а именно: Харьковская, Сумская, Луганская. Здесь температура будет держаться в пределах -1....+1 градусов.

В Киеве без осадков, ночью 0...-2, днем 0...+2.

Погода в Украине 2 декабря (meteo.gov.ua)

Вторник, 3 декабря

Вторник, 3 декабря, будет точь-в-точь напоминать понедельник, 2 декабря. Причем разницы в погоде между этими днями практически не будет.

Исключение - "минусы" в дневное время. Их стоит ждать в Харьковской, Сумской, Полтавской областях в пределах тех же -1...+1 градусов. Добавятся и тех регионов, где холоднее всего будет ночью, до -4 градусов, а именно:

в Харьковской, Сумской областях;

в Днепропетровской, Полтавской;

в Донецкой и Луганской.

Но рекорд ночного мороза установит Киев, до -5 градусов, днем температура в столице поднимется до +2. Ни снега, ни дождей не будет.

Погода в Украине 3 декабря (meteo.gov.ua)

Среда, 4 декабря

В среду, 4 декабря, в Украине пройдет мокрый снег с дождем. Он ожидается в:

Тернопольской, Львовской;

Ровенской, Волынской областях.

Холоднее всего ночью будет в Киеве, Киевской области, Сумской, Черниговской, Полтавской областях, до -4 градусов. Теплее всего днем будет на юге и в Запорожской области, до +5 градусов.

Также будет больше регионов, где днем проявится небольшой "минус", до -1 градуса. В этот список, в частности, войдет и Киев. Здесь днем будет в пределах -1....+1 градусов.

Погода в Украине 4 декабря (meteo.gov.ua)

Четверг, 5 декабря

В четверг, 5 декабря, в Украине полоса дождей и снега, кроме запада, расширится еще и на Хмельницкую, Житомирскую, Луганскую, Харьковскую области.

При этом и ночью, и днем немного потеплеет. Ночные "минусы" скатятся до максимального -1 градуса. Будут области, где ночью не будет мороза. Например, на юге и в Луганской области, до +2.

Днем теплее всего будет на юге, во всех областях, до +5 градусов. В Киеве будет ночью и днем в пределах -1...+1.

Погода в Украине 5 декабря (meteo.gov.ua)