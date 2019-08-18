Синоптик спрогнозувала спеку до +37

Погода в Україні у понеділок, 19 серпня, буде сонячною та теплою, опади можливі лише подекуди на сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, з початку тижня в Україну почне повертатися спека. Так, у понеділок температура повітря на всій території країни становитиме вже +25…+30 градусів. А з середини тижня очікується підвищення до +32…+37 градусів у південних, центральних та східних областях.

Однак, у четвер, 22 серпня, спека може дещо послабнути у західних та північних областях. Також на заході впродовж тижня можливі періодичні локальні опади.

У Києві понеділок також буде сухим, теплим та сонячним. Денна температура коливатиметься в межах +26…+28. У столиці спека також буде посилюватися. Крім того, на День Незалежності в місті очікується суха сонячна погода, але з поривчастим вітром та температурою до +25.

Нагадаємо, раніше українські синоптики повідомляли, що погода в Україні у неділю, 18 серпня, буде сухою на більшості території. У східних та деяких північних областях очікувалися короткочасні грозові дощі. Вдень стовпчики термометрів можуть прогрітися до +21 +26 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +29.