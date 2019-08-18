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Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до +28

Новини » Суспільство    18.08.2019 - 10:00
Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до +28
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно з проясненням, вдень до +24

Погода в Україні 18 серпня принесе дощі та грози у східні та деякі північні області країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Так, за даними українських синоптиків, сьогодні дощі, подекуди з грозами, очікуються лише у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. На решті території буде сухо та хмарно з проясненнями. Вдень температура коливатиметься в середньому від +24 до +27.

Найменша температура повітря очікується на півночі, там можливе пониження до +21, а в Одеській області прогнозується підвищення до +28.

Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до +28

Погода в Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні опадів не очікується, буде сухо, але хмарно. Температура повітря вдень буде в межах +22... +24 градусів, вночі очікується від +13 до +15.

Сьогодні в Україні переважно сухо, вдень до +28

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