Синоптик повідомила про прихід бабиного літа

У понеділок, 14 жовтня, погода в Україні буде без опадів, переважно сонячна, температура +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко у Facebook.

За її даними, завтра, на Покрову, у День захисника України, всюди очікується переважно суха сонячна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +18 +23 градуси, вночі температура знизиться до +7 +13 градусів.

У Києві буде ясно і тепло. Протягом дня температура повітря становитиме близько +20 градусів.

Крім того, синоптик повідомила, що з наступного тижня в Україні починається бабине літо.

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі повідомляли, що 13 жовтня в Україні буде переважати сонячна і тепла погода. Температура вдень прогнозувалася в межах +18 +22 градусів. В Києві буде тепло, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів.

Крім того, з неділі, 13 жовтня, у вівторок, 15 жовтня, у Запорізькій, Донецькій, Одеській, а також більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей переважатиме надзвичайна пожежна ситуація.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптик Наталка Діденко прогнозувала потепління 13 жовтня. За даними синоптика, сьогодні в Україні буде сонячно. Температура повітря протягом дня складе +18...+23 градуси. У Києві сьогодні також буде сонячно і тепло. Температура повітря в столиці підніметься до +20 градусів.