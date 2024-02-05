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В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд с начала года

Украина, Понедельник 05 февраля 2024 12:37
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В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд с начала года Фото: 4 февраля обновленный температурный рекорд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве обновлен рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. Это первый температурный рекорд в столице этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, 4 февраля минимальная температура воздуха в Киеве превысила на 2,1 градуса рекордное значение 1936 года и составила 4,6 градуса тепла.

Как сообщало РБК-Украина, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Напомним, 2023 год в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых после 2020 года за счет рекордно теплого второго полугодия. Среднегодовая температура 2023 года в столице составила 10,8 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе - 16 и августе - 12.

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