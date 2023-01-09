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Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни и "предсказала" дату потепления

Фото: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник-среду, 10-11 января, в Украине будет также дуть сильный ветер, местами стоит ожидать дождь и снег. Потепление в Украине придет уже с 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине 10-11 января

"10-11 января в Украине будут с сильным ветром. Учитывайте в одежде, стоянках, креплениях, парковках, на дорогах. Температурный режим без особых изменений", - рассказала она.

Температура

В течение дня ожидается в восточных областях -3...-8 градусов, в западных областях +2...+7, в южной части +6...+10 градусов.

"В Запорожской области холоднее, до -3 градусов. На севере и в центре в течение дня 10-11 января от - 3 до +2", - добавила Диденко.

Осадки

По словам синоптика, дождь и мокрый снег будут периодически выпадать в западных областях, вероятно, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Погода в Киеве 10-11 января

В столице во вторник-среду снега не будет. Ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Ночью до -5...-8 градусов, днем -1...-3 градуса.

Когда ждать потепления

Потепление, которое, по данным Диденко, придет с другой атлантической воздушной массой, проявится в Украине уже 13-14 января.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, в Киеве снег и сильный штормовой ветер до 15-20 метров в секунду. Жителей столицы попросили быть внимательными и дали советы, как вести себя в такую погоду.

Позже стало известно, что из-за погодных условий в Киеве выросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

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