Синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни и "предсказала" дату потепления

Погода в Украине 10-11 января

"10-11 января в Украине будут с сильным ветром. Учитывайте в одежде, стоянках, креплениях, парковках, на дорогах. Температурный режим без особых изменений", - рассказала она.

Температура

В течение дня ожидается в восточных областях -3...-8 градусов, в западных областях +2...+7, в южной части +6...+10 градусов.

"В Запорожской области холоднее, до -3 градусов. На севере и в центре в течение дня 10-11 января от - 3 до +2", - добавила Диденко.

Осадки

По словам синоптика, дождь и мокрый снег будут периодически выпадать в западных областях, вероятно, в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Погода в Киеве 10-11 января

В столице во вторник-среду снега не будет. Ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Ночью до -5...-8 градусов, днем -1...-3 градуса.

Когда ждать потепления

Потепление, которое, по данным Диденко, придет с другой атлантической воздушной массой, проявится в Украине уже 13-14 января.