Синоптик рассказала, какой будет погода в последний день января

В пятницу, 31 января, в Украине будет наблюдаться относительно теплая погода. Однако вскоре ожидается снижение температуры воздуха и дальнейшего похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным синоптика, в пятницу дневная температура воздуха составит до +9 градусов, на западе местами до +11 градусов, в южной части еще задержится весенняя погода - до +14 градусов.

Осадки существенные завтра в Украине маловероятны, разве что в западных областях пройдут местами небольшие дожди или морось.

Погода в Киеве

В Киеве январь завершится еще сравнительно теплой погодой. Усилится юго-восточный ветер, прикрывайте шею от ветра) Ночью +3+5 градусов, завтра днем около +7 градусов.

Диденко отметила, что с начала февраля по всей Украине температура воздуха начнет снижаться, ожидается похолодание.

"Поэтому сегодня найдите сто причин по такому замечательному весеннему синоптическому поводу пойти на улицу - прогуляться по свежему воздуху (говорят, что он сегодня не лучшего качества, но который уже есть), послушать воробьев, увидеть солнышко или просто отрепетировать апрельскую температуру воздуха", - написала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что февраль принесет украинцам снижение температуры воздуха. Похолодание в Украине в феврале прогнозируют в большинстве регионов.