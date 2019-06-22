Синоптик розповіла, коли спека спаде у Києві

Погода у Києві на вихідних і в понеділок залишиться спекотною, а з вівторка можливе послаблення спеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко у Facebook.

Діденко розповіла, що на вихідних та у понеділок спека сягатиме за +30 градусів, а у вівторок "натяк на послаблення спеки", а з середи почнеться послаблення спеки.

"Дощ з грозою у Києві можливий у неділю пізно ввечері і в понеділок", - заявила синоптик.

Нагадаємо, що рівень забруднення повітря в Києві зростає через спеку. За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптик попередила про сильну спеку на вихідних. Погода на вихідних очікується переважно сухою, однак у західній частині країни очікується короткочасні дощі з грозами, також опади можливі у Вінницькій та Житомирській областях.