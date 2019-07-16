Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Погода в Україні завтра, 17 липня, очікується дощовою та прохолодною, а вже з 19 липня до України повернеться спека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За інформацією синоптика, завтра в Україні очікуються дощі та грози.

"Поки антициклон із дещо депресивною назвою Xandra (як не Касандра, так Хандра)) вимітає дощі з більшості країн Європи, включно з південною частиною України, північно-східна циклонічна діяльність принесе нам завтра, 17 липня, короткочасні дощі і локальні грози", - написала вона.

Разом з тим, за даними Діденко, завтра на півдні країни очікується до +29 градусів тепла.

"Тепла погода буде і на сході України, але під час дощу тимчасово свіжішатиме.

У більшості областей України середа буде помірною тепло, +20+24 градуси, на Заході +18+22 градуси", - повідомила вона.

У Києві завтра можливі короткочасні дощі, місцями гроза, вночі від +12 до +14 градусів, вдень - від +21 до +23 градусів.

"Ще трохи померзнемо, а вже з 19-го липня температура повітря відчутно підвищиться", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, в Україні очікується погіршення погодних умов, у більшості областей оголошено штормове попередження.