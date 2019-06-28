Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека

Погода в Україні з 1 липня знову буде спекотною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом Діденко, у понеділок, 1 липня, в Україну знову повернеться спекотна погода. Однак вже у вівторок температура знизиться, спека втримається лише у південних областях.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що погода у п'ятницю, 28 червня погіршиться. У східних, південних та Дніпропетровській областях прогнозуються грози, місцями з градом та шквалами вітру до 20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.

Крім того, за прогнозом Наталки Діденко, на вихідних, 29-30 червня, погода в Україні буде сухою та сонячною, однак місцями можливі короткочасні дощі. Також прогнозується зниження температури. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29, але вночі опустяться до +9. Можливі невеликі періодичні дощі.

У Києві на вихідних буде тепло, в суботу очікується від +20 до +22, але вже у неділю температура повітря підніметься до +23…+25. Місцями можливі невеликі дощі.