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Синоптик розповіла про погоду на вихідних

Новини » Суспільство    28.06.2019 - 12:59
Синоптик розповіла про погоду на вихідних
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі очікується зниження температури до +9

Погода в Україні на вихідних, 29-30 червня, буде сухою та сонячною, однак місцями можливі короткочасні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, субота буде прохолодною, температура коливатиметься від +18 до +23 градусів. В неділю очікується потепління до +22…+26 градусів.

На заході стовпчики термометрів піднімуться до +29. У східних, південних та Запорізькій областях температура сягатиме +21…+24 градусів. Вночі очікується похолодання до +9…+14 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі, які чергуватимуться з сонцем.

У столиці на вихідних буде тепло, в суботу очікується від +20 до +22, але вже у неділю температура повітря підніметься до +23…+25. Місцями можливі невеликі дощі.

Синоптик розповіла про погоду на вихідних

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили, що погода у п'ятницю, 28 червня погіршиться. У східних, південних та Дніпропетровській області прогнозуються грози, місцями з градом та шквалами вітру.

Крім того, внаслідок урагану, який обрушився на столицю вчора, 27 червня, постраждали четверо осіб. У місті Буча (Київська область) внаслідок падіння дерева загинула 1 людина. Також внаслідок погіршення погодних умов відбулося повалення дерев та конструкцій будівель у кількох областях країни.

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Новини України Гідрометцентрдиденко
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