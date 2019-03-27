Синоптик розповіла, коли в Україні буде +18

Погода в Україні покращиться на вихідних, 31 березня очікується потепління до +18 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Синоптик повідомила, що на всій території України у неділю потепліє до +12+18 градусів і світитиме сонце. Але поки що, завтра, холодне повітря домінуватиме.

Найближчої ночі очікується 0-5 градусів морозу, а вдень максимально лише +4-9 градусів, на Заході +6-11 градусів.

"Сьогоднішній мокрий сніг відсунеться завтра на південь України. Саме у південній частині у четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу", - написала Діденко.

Також вона повідомила, що в більшості областей України не очікуються опади 28 березня. Тоді як в західних областях пройдуть невеликі дощі.

"У Києві завтра без опадів та холодно. Вночі 0-3 градуси морозу, вдень за рахунок сонячних прояснень потепліє до +5+8 градусів. З п`ятниці почне теплішати і вже у суботу та у день виборів, 31 березня, для українців буде чудова погода - сонячна та тепла", - додала синоптик.

РБК-Україна писало, що вдень 27 березня у погода у Києві ускладниться, очікується мокрий сніг. Протягом дня у столиці буде хмарно. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура +2-5 градусів.

Нагадаємо, 27 березня в Україні очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання. Лише на сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів і дощ.