Синоптик розповіла, скільки триватиме спека в Україні

Погода в Україні 12 серпня буде спекотною, в деяких областях очікується дощі, температура місцями до +35. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

За її словами, понеділок буде в Україні гарячим, протягом дня очікується від +26 до +32, на крайньому заході, на південному заході - Чернівецька область, Одеська область - ймовірно до +35.

У Волинській, Рівненській та Львівській областях можливі локальні грозові вогнища. У Києві понеділок очікується сонячним і спекотним, вдень від +28 до +30.

Крім того, сильна спека очікується в Україну, включаючи Київ, у вівторок, повідомила синоптик. Надалі спека ще побуде на півдні, сході, в центральних областях. До п'ятниці спека піде за межі України.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, завтра без опадів, лише у Волинській і Львівській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, слабкий.

Додамо, погода в Україні 11 серпня очікується спекотної з дощами на заході і півночі. За даними синоптиків, на сході України 11 серпня очікується сонячна погода без опадів, вдень від +24 до +28, вночі від +13 до +16. На півдні України без опадів, вдень від +26 до +32, вночі від +16 до +20. У центральних областях України без опадів, температура повітря вдень від +26 до +30, вночі від +13 до +16.