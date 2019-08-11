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Україну сьогодні накриє спека та грози

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 10:00
Україну сьогодні накриє спека та грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Грози накриють західні та північні регіони

Погода в Україні 11 серпня очікується спекотною з дощами на заході та півночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За даними синоптиків, на сході України 11 серпня очікується сонячна погода без опадів, вдень від +24 до +28, вночі від +13 до +16. На півдні України також без опадів, вдень від +26 до +32, вночі від +16 до +20. У центральних областях України без опадів, температура повітря вдень від +26 до +30, вночі від +13 до +16.

На заході країни сьогодні очікуються дощі та грози, проте буде тепло. Вдень температура повітря становитиме від +27 до +31, вночі від +15 до +18. Дощитиме також і на півночі - вдень від +22 до +25, вночі від +11 до +14.

Україну сьогодні накриє спека та грози

Фото: прогноз на 11 серпня

Погода у Києві

У Києві сьогодні вдень можливий дощ, вдень очікується від +26 до +28, вночі від +15 до +17.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 12 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, пожежна небезпека утримається у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

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