Синоптик розповіла про погоду на Великдень

Погода в Україні на Великдень 28 квітня буде теплою, однак у деяких областях очікуються дощі. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську область.

У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода.

Крім того, синоптик повідомила, що заморозки з України відступають. Завтра в Україні очікується вдень +15-22 градуси.

У Києві середа буде сухою, із сонцем та з температурою повітря близько +20 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 23 квітня очікується теплою, вночі очікуються заморозки і сильний вітер на заході країни.

РБК-Україна писало, що у західних областях очікуються дощі та сильний вітер. В цілому по країні без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.