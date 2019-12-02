Синоптик розповіла про погоду в Києві на завтра

Погода у Києві у вівторок, 3 грудня, буде прохолодною, очікується сніг, ожеледиця і поривчастий вітер. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, сьогодні ввечері та сьогодні вночі в столиці очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Також очікується поривчастий північно-західний вітер, через що посилиться відчуття холоду.

"Завтра вдень у столиці - буде підсипати невеликий сніг. Температура повітря вночі -2-4 градуси, вдень 3 грудня близько нуля", - повідомила Діденко.

Синоптик також розповіла про погоду на території України. Так, сьогодні на заході та півночі країни йде сніг, який в найближчі дні пошириться на решту території України.

"Цей сніжний масив рухається в східному напрямі, тому протягом понеділка і вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом", - зазначила Діденко.

Також раніше синоптики попередили, що 2 грудня погода в Україні різко погіршиться, випаде сніг висотою 3-8 сантиметрів в західних областях і 10-20 сантиметрів - в Карпатах.

Крім того, середня місячна температура грудня 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.