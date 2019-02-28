Синоптик розповіла, якою беде погода в Україні у перші дні весни

2-3 березня в Україні похолодає

Погода в Украине: в первый день весны, завтра, 1 марта, ожидается местами мокрый снег, воздух прогреется до +8 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook.

Как отметила синоптик, на погоду будет влиять циклон с северо-востока. Он принесет, в частности, ветер и осадки. На территории Украины ожидается от 0 до 3 градусов тепла, а на Юге и Западе +3-8 градусов. Мокрый снег, преимущественно небольшой, пройдет на Востоке, Севере и в большинстве центральных областей.

Сообщается, что в западных областях, в Одесской и Николаевской областях и в Крыму 1 марта предполагается сухая погода.

Диденко пишет, что 2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4-10 градусов. Однако уже днем 3 марта начнет теплеть.

В Киеве первое марта будет ветреным, влажным и прохладным. В дневные часы 0+2 градуса. В субботу в столице похолодает до мороза, в ночь на воскресенье также будет морозно, а вот днем 3 марта потеплеет до +3-5 градусов.

РБК-Украина писало, что в последний день календарной зимы, 28 февраля, воздух прогреется до +11 градусов. Существенных осадков сегодня не ожидается, лишь в восточных, Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.

Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе ожидается потепление до +10. В частности, потепление начнется с понедельника, 4 марта.