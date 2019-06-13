Синоптик розповіла, в яких регіонах очікувати грозові дощі

Погода в Україні 14 червня залишатиметься спекотною, однак у деяких регіонах очікуються грозові дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Вона зазначила, що у п'ятницю, 14 червня, температура повітря сягатиме +30 +35 градусів.

"14-го червня в Україні - знову спека, протягом дня +30 +35 градусів. Окремі грозові дощі - на заході, півночі та на Вінниччині. На решті території - суха погода. Пожежна небезпека!" - написала Діденко.

Синоптик зазначила, що ймовірність дощу з грозою є і у Києві.

"У Києві завтра також спекотно, +31 +33 градуси. Є ймовірність дощу з грозою", - додала вона.

Нагадаємо, погода в Україні в четвер буде сприяти підвищеному рівню пожежної небезпеки. Синоптики відзначають, що 14-17 червня по всій території України буде переважати надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека, а 16-17 червня - надзвичайна.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні сьогодні буде сонячною, лише в деяких областях очікуються дощі з грозами, температура місцями прогріється до +34.