Синоптик прогнозує штормовий вітер на вихідні

Погода в Україні 12 та 13 жовтня буд теплою та сонячною, температура повітря підніметься до +23, але буде штормовий вітер. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Діденко зазначає, що на вихідні погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску, що означає суху малохмарну погоду.

"Суху малохмарну і навіть сонячну погоду організує нам потужне антициклічне поле. Антициклон має ім`я, Lizbeth, і його центр завтра перебуватиме над Чорним морем. Усілякі дощові капості, які спричинить циклон Quentino, нас не зачіпатимуть", - написала вона.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

За прогнозом Діденко, температура повітря в Україні досягне протягом суботнього дня +15+20 градусів, на північному сході буде свіжіше, +13+17 градусів. А в неділю в усіх областях стане ще тепліше: очікується +18+23 градуси.

Натомість, синоптик попередила про посилення вітру.

"В суботу, протистояння між Lizbeth та Quentino може спричинити посилення південно-західного вітру на пвночі та заході України до штормових значень.

Тримайте капелюхи міцно, уважно вибирайте місце парковки автомобіля, не залишайте його під гіллястими деревами та білбордами", - написала вона.

У столиці, за даними Діденко,теж тепло.

"Столичні вихідні передбачаються сухими. У суботу можуть набігти хмари і завітати поривчастий, до сильного, південно-західний вітер, а в неділю буде сонячно, вітер послабне. Температура повітря максимально становитиме 12-го жовтня близько +16 градусів, а 13-го жовтня близько +20 градусів", - додала вона.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко раніше повідомляла, що бабине літо прийде у неділю, 13 жовтня.