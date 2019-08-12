Синоптик попередила про значне похолодання в Україні

У другій половині тижня в Україні очікується значне похолодання, яке почнеться з західних областей. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, на Маковія, у середу, спека в Україні ще триватиме, проте вже у західних областях почнеться суттєве зниження температури повітря, 14-го серпня на Заході передбачається 18-24 градуси.

Надалі похолодання поступово ширитиметься всією Україною. Найдовше протримаються Схід, Південь та центральні області, ближчі до Сходу - там спека послабне аж наприкінці тижня, у суботу-неділю, додала вона.

"Тому 13 серпня ховаємося від спеки, 14 серпня робимо шулики, 15 серпня тримаємо ближче цитрамон-нурофен, в кінці тижня доганяємо літню погоду на Півдні та Сході України", - додала вона.

Нагадаємо, найсильніша спека на цьому тижні в Україні очікується у вівторок: температура повітря 13 серпня у більшості областей становитиме 30-35 градусів.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище кліматичної норми. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, нинішній червень в Києві став найтеплішим з 1881 року.