Синоптик попередила про посилення морозів

У найближчі дні в Україні очікується похолодання

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко, опубликованное в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра, 21 февраля, - сильный ветер, в восточных областях ожидается мокрый снег, будет ощущаться заметное похолодание.

22 февраля в большинстве областей Украины дальнейшее похолодание до умеренных морозов. Также ожидается сильный снег, мокрый снег, метели, штормовой ветер, гололедица. 23-24 февраля осадки ослабнут, при этом окрепнет мороз.

Напомним, первый температурный рекорд в 2019 году установлен в Киеве в воскресенье, 17 февраля. Согласно информации обсерватории, температура впервые за 139 лет наблюдений составила 4,6 градусов тепла, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня, которое было зафиксировано в 1974 году.

Добавим, что из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт. В частности, 20 февраля атмосферный фронт повлечет дожди в западных областях Украины, на севере, местами в центральной части, вечером еще в Харьковской области.