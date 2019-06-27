ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик попередила про сильну зливу з градом у Києві

Новини » Суспільство    27.06.2019 - 12:02
Синоптик попередила про сильну зливу з градом у Києві
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Завтра у Києві очікується похолодання

Погода у Києві сьогодні, 27 червня 2019 року, погіршиться, очікується злива та град. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталі Діденко у Facebook.

За даними синоптика, у найближчі години у Києві очікується посилення вітру та сильні дощі.

"Атмосферний фронт фактично нависає. За пару годин у столиці очікуються грозові дощі. При грозі - будьте уважними - в окремих районах є ймовірність сильної зливи із шквалом, можливий локально град", - написала вона.

Діденко додала, що завтра у Києві очікується похолодання. Зокрема, зараз у Києві близько +30 градусів, а завтра в цей час буде близько +20 градусів.

 

Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Так, сьогодні у західних, північних та більшості центральних областей очікуються грози, в окремих районах - значні дощі, град та посилення вітру до 20 м/с.

Як писало РБК-Україна, погода в Україні завтра, 28 червня, зміниться - очікується різке похолодання. Місцями температура повітря опуститься до +20 градусів. Найпрохолодніше завтра буде на півночі країни, а також у Києві, де очікується від +20 до +22, вдень від +13 до +16 вночі. На сході країни 28 червня очікується від +23 до +25, на заході - від +21 до +24, на півдні - від +26 до +29, у центральних областях - від +22 до +27.

Жителів Києва попередили про можливе забруднення повітря через пожежу
Новини України КиївПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся