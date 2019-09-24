Синоптик попередила про дощі і похолодання в Києві

У четвер, 26 вересня, в Києві очікуються дощі і похолодання до +12 тепла. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Як повідомила синоптик, 25 вересня в Києві ще буде суха і сонячна погода, вночі в деяких районах столиці стовпчики термометрів можуть опуститися до -2 градусів, вдень очікується в районі +15 тепла.

Вже 26 вересня у Києві з'являться дощі і знизиться вдень до +12 градусів. Це пов'язано з атмосферним фронтом, який прийде з західної частини України.

В іншій частині країни вночі очікуються заморозки. Зокрема, на півночі і сході України. На решті території від +4 до +9 градусів, на півдні до +13 градусів. Вдень 25 вересня передбачається від +14 до +18 градусів, на північному сході від +10 до +14 градусів, на півдні та місцями на заході від +15 до +22 градуси.

Фото: атмосферний фронт, який йде із заходу (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, за даними українських синоптиків, з 24 по 27 вересня у Київській області, крім району Тетерева, збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними Укргідрометцентру, в західній частині України 24 вересня буде сонячно, температура вдень покаже від +17 до +21 тепла, вночі очікується від +5 до +8 градусів. Однак, у Волинській і Рівненській областях температура повітря вдень сягне +14+17, а в Житомирській області +12+14. У цій же області вночі температура повітря може досягти -1 градуса морозу.