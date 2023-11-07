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Синоптик порадовала прогнозом на сегодня в Украине

Фото: синоптик обрадовала прогнозом на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине сегодня будет тепло и без дождей. Лишь на западе и вечером в Житомирской области могут быть осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Вторник в Украине снова будет дарить комфортную, достаточно теплую погоду. В течение дня температура воздуха будет +12...+18 градусов", - рассказала она.

Кроме того, в большинстве областей Украины будет сухо и даже солнечно, только в западных областях местами пройдут небольшие дожди, которые к вечеру дойдут до Житомирщины. Ветер будет с юго-запада, небольшой или умеренный.

В Киеве сегодня будет сухая и теплая, до +14 градусов,

Погода в ближайшие дни

По данным синоптика, в дальнейшем по неделе в Киеве похолодает. В среду циклон с юго-запада принесет дожди. А в Карпатах даже ожидается мокрый снег 8 ноября.

"Новая неделя будет свежей, с периодическими осадками, однако "нулей" все равно не видно на метеорологическом горизонте. Мы - в "плюсах", - констатировала Диденко.

Однако, как писало РБК-Украина, уже днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, ожидается прекращение осадков. Подробнее – в материале.

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