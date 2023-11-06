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Дожди начнут отступать с четверга: прогноз погоды в Украине на неделю

Понедельник 06 ноября 2023 15:52
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Дожди начнут отступать с четверга: прогноз погоды в Украине на неделю Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет дождливой, местами с мокрым снегом на этой неделе с 7 по 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра будет без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах прогнозируется дождь. Температура воздуха ночью составит +3 +8 градусов, на побережье морей до +12. При этом днем прогнозируется +11 +16 градусов, а на юге страны +15 +20.

В последующие двое суток пройдут дожди, а ночью в Карпатах с мокрым снегом. Однако уже днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, ожидается прекращение осадков. Температура воздуха ночью составит +1 +6 градусов, а днем +6 +13. При этом в южной части ночью ожидается +7 +12, а днем 8 ноября +13 +19 градусов и 9 ноября +9 +14.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, завтра в Карпатах, в четверг в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В пятницу в Украине будет без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до -2 градусов, а днем +7 +13. В южной части ночью будет +1 +7, а днем +9 +15.

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