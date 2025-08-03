Синоптик показала карту погоды: где сегодня грозы, а где жара до +34

По данным Диденко, сегодня дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях. А вот остальная территория будет находиться в сухой погоде.

А вот температура воздуха в течение дня ожидается от +28 до +32, а на юге и востоке от +30 до +34 градусов.



Что касается Киева, то сегодня в столице будет сухо и солнечно. Температура ожидается от +26 до +28 градусов. Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа.