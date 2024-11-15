Необычно как для ноября. Синоптики дали подробный прогноз на выходные в Украине

В выходные, 16-17 ноября, в Украину вернется тепло. Правда, оно задержится ненадолго, уже на новой неделе сильно похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Суббота, 16 ноября

В субботу, 16 ноября, в Украине будет практически без дождей. Осадки вероятны в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ночью мороз вероятен в:

Луганской, Черниговской, Харьковской, Сумской областях, до -1;

Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях, до -1;

Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях, до -1;

Закарпатской области, до -2 градусов.

Днем теплее всего будет на юге, до +9 градусов, в Одесской области. Холоднее всего днем будет в Луганской области +2....+4, а в Донецкой и Закарпатской областях +3...+5 градусов.

В Киеве 16 ноября будет без осадков, ночью 0...+2, днем +5...7 градусов.

Погода в Украине 16 ноября (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, дождей не будет по всей Украин. Ночью на западе похолодает. В частости, на Закарпатье ударит мороз -2...-4 градусов, у Черновицкой - -1...-3 градусов. Морозно ночью будет и в Донецкой, Луганской областях, до -1 градуса.

Интересно, что днем теплее всего будет на западе, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, до +11 градусов. Даже на юге максимально будет до +10, как, например, и в Черниговской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях. Холоднее всего днем будет в Харьковской области, +4...+6 градусов.

В Киеве без дождей и снега, ночью +2...+4, днем до +10.

Погода в Украине 17 ноября (meteo.gov.ua)