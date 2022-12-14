RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, когда ждать сильных морозов

Фото: синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, когда ждать сильных морозов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 15 декабря, в Украине погода будет разнообразной: местами - с дождем, местами - со снегом, а где-то - без осадков. Что касается морозов, то их следует ждать перед Днем Святого Николая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Осадки

  • снег - на западе и севере;
  • дождь - на юге;
  • сухо - на востоке;
  • в центре - местами небольшие осадки.

Температура

Ночью -6...-13, на западе -1...-5 градусов. В течение дня от 2 мороза до 3 тепла.

"В южной части ночью около нуля, днем +2+5, в Крыму +6+12 градусов", – рассказала она.

Гололед и ветер

"Скользко! В четверг повсюду, кроме западных областей, ожидается сильный ветер!" - предупредила Диденко.

Погода в Киеве

"В столице завтра падать снег. На дорогах гололедица. Ветряно очень! В течение дня потеплеет до +2 градусов. Будет пока тепло, перед Николаем - морозы усилятся", - рассказала синоптик.

Как сообщалось, за ночь на среду, 14 декабря, в Сумской области выпало до 25 сантиметров снега. Жители региона предупредили об опасности на дорогах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день