Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"8-10 марта создателем сухой погоды в Украине будет все тоже поле высокого атмосферного давления, однако его максимальные значения постепенно будут перемещаться в восточном направлении", - отметили синоптики.

В целом в Украине будет господствовать антициклон, что будет способствовать солнечной и теплой погоде. Ветер будет юго-восточный, умеренный.

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. Днем температура поднимется до 13-18° тепла, на Прикарпатье - до +20°. На побережье морей будет прохладнее - +9...14°.

В целом день обещает быть теплым и солнечным, что принесет ощущение ранней весны.

В Киеве и области 8 марта ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем воздух прогреется до 13-18° тепла. В столице ночью будет 1-3° тепла, а днем - 15-17°.