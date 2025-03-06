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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на 6 марта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине сегодня, 6 марта, ожидается теплая погода, однако возможны штормовые порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным синоптика, сегодня днем максимальная температура воздуха будет достигать до +16, а в центральных и южных областях столбик термометра может показывать до +18 градусов.

Однако местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Диденко отметила, что в течение 7, 8 и 9 марта ветер стихнет и будет умеренным или небольшим.

"И к этой синоптической идиллии еще и присоединится солнце - будет или переменная облачность или ясно", - написала Диденко.

Также Диденко написала, что в пятницу температура воздуха ожидается до +15 градусов. А вот в субботу и воскресенье немного свежее, до +12 градусов.

Ближайшее похолодание в Украине ожидается с 14-15 марта.

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В столице завтра будет без осадков, но возможен сильный и порывистый ветер. Дневная температура воздуха ожидается до +15 градусов.

А вот в пятницу, субботу и воскресенье ветер ослабнет, будет сухо и ясно.

Стоит напомнить, что по данным синоптика Наталки Диденко, уже 8-9 марта в Украине ожидается до +15 градусов.

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ГидрометцентрНаталка Диденко