Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине
В Украине в субботу, 20 июля, жара немного спадет. А вот дождь вероятен кратковременный и местами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без осадков, только в Крыму и Приазовье днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 24-29° (в Карпатах днем около 20°); в восточных, южных, Днепропетровской областях и Крыму днем 30-34°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 24-29°; в Киеве днем 26-28°.
Погода в Украине 20 июля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Начиная с 18 июля, на территорию Украины продвигается холодный атмосферный фронт. Некоторым регионам он принесет понижение температуры воздуха и осадки.
Хотя, судя по погоде на 20-21 июля, существенного понижения температуры ждать не стоит. Детальнее о погоде на выходные 20-21 июля в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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