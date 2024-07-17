Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"17 июля в Украине удержится чрезвычайная жара с температурой воздуха +34...+39, местами +40 градусов и выше. Только в западных областях будет легче, +30...+34 градусов", - рассказала она.

К тому же, по данным синоптика, локальные грозовые дожди вероятны в западных областях Украины, а вечером в среду осадки возможны на севере и в центральных областях, кроме Полтавской и Днепропетровской областей - неоднородные и местами.

Погода в Киеве и "похолодание" по всей стране

В Киеве 17 июля будет очень жарко, +35...+37 градусов. Преимущественно сухо, разве что вечером местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

18 июля в столице начнет понемногу "съезжать" вниз температура воздуха, где-то до +30...+32, а 19 июля до +28...+30 градусов. Кроме того, 18 июля градусы спадут в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

В течение 19-20 июля зона ослабления жары сдвинется на юг, центр и восток Украины.