Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 5 июня, в Украине жара будет на востоке. Но градусы к вечеру помогут сбавить дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"5 июля в западных областях ожидается +23...+27 градусов. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. На севере Украины завтра также комфортно, днем +24...+29 градусов. Есть вероятность локальных дождей, но такое себе - ничего серьезного", - рассказала она.
Кроме того, в центре будет без существенных осадков.
"Днем ожидается +25...+30, в Днепропетровской области до +33...+35 градусов. На юге Украины воздух прогреется до +29...+33 градусов, в Запорожье до +35 градусов", - добавила Диденко.
Восточная часть будет самой жаркой. Максимально днем +33....+37 градусов. Однако, вечером могут пройти на востоке дожди с грозами.
Погода в Киеве и выходные в Украине
В Киеве 5 июля предполагается комфортная температура воздуха, +25, +26 градусов. Есть небольшая вероятность кратковременного грозового дождя.
На выходных в Украине будет сухо и солнечно. Сильная жара будет на востоке, юге и в центре +32...+37 градусов. На западе ожидается 6-7 июля +26...+32 градуса. На севере в субботу-воскресенье +28...+32 градуса.
Добавим, что средняя месячная температура в июле 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах - +16...+18 градусов, что на +1,5...+2 градусов выше нормы.
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