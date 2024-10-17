Синоптик дала прогноз на сегодняшний день и рассказала, когда потеплеет

Похолодание в Украине

16 октября на горе Поп Иван фиксировался ощутимый мроз. Так, около 8:00 на горе было облачно, видимость была ограниченной, а температура воздуха -6 градусов.

Добавим, что горы Карпаты стали первыми, где фиксировались заморозки, при чем еще в сентябре. Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что 17-20 октября заморозки возможны по всей территории Украины.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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