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Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала, когда в Украину вернется жара

Фото: жара в Украину вернется 28-29 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 июля, в Украине будет конфортная погода, к примеру, в Киеве не больше +28 градусов. Но жара скоро вернется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"24 июля в большинстве областей Украины температура воздуха достигнет +25...+29 градусов, в южной части +30...+34 градусов", - рассказала она.

Дожди с грозами возможны в среду в западных областях, на остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

В Киеве 24 июля дождей не ожидается, днем +28 градусов.

Погода в ближайшие дни и возвращение жары

В четверг-пятницу, 25-26 июля, будет, по словам синоптика, преимущественно свежая чудесная синоптическая атмосфера, (кроме значительной части юга и юго-востока).

А в воскресенье-понедельник, 28-29 июля, жара в Украину вернется, до +30...+34 градусов. Самая высокая температура воздуха будет в южной части Украины, +34...+37 градусов.

Подробнее прогноз на текущую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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