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Синоптик дала прогноз на сегодня и ближайшие дни в Украине

Фото: какой будет погода в Украине до 7 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Показатели термометров в Украине сегодня, 3 мая, "поползут" вниз. Но в некоторых регионах тепло все-таки удержится на отметке +25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В пятницу в Украине ожидается понижение температуры воздуха", - констатировала она.

В частности, по данным синоптика, в восточных, северных и части центральных областей дневная температура воздуха будет составлять +16...+19 градусов.

"Однако на юге и западе удержится настоящее майское тепло, +20...+25 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный. Дожди в Украине 3 мая маловероятны", - отметила Диденко.

В Киеве, по ее прогнозу, будет без осадков. Хотя, по ее словам, тепло несколько и сбавит обороты, днем предполагается около +19 градусов.

Погода в ближайшие дни

4 мая в Украине будет сухой и свежий приятный воздух, +15...+20 градусов.

На Пасху, 5 мая, ночью без осадков, +5…+10 градусов, а на востоке +2…+5 градусов. Днем 5 мая потеплеет до +18...+24 градусов, на западе и севере местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины - без осадков.

После 7 мая, как добавила синоптик, в большинстве областей Украины будет преобладать свежая погода с температурой воздуха +12…+18 градусов.

Итоги погоды в апреле 2024 в Киеве

Апрель 2024 в Киеве своей погодой установил новые рекорды. В частности, как уточнили в обсерватории имени Бориса Срезневского, температура в течение месяца превысила норму на 2,8 градусов. Он стал третьим самым теплым в рейтинге наблюдений за 144 года.

За 30 дней синоптикам удалось зафиксировать 13 температурных рекордов. Причем, все они были установлены в первой декаде месяца, с 1 по 11 апреля. Например, 4 апреля в Киеве зафиксировали рекордную скорость ветра, достигшую отметок 1944 года. С осадками та же история их выпало столько, что хватило бы на две месячные нормы. 

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