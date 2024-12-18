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Синоптик дала прогноз на сегодня и рассказала о "качелях" погоды в ближайшие дни

Фото: синоптик рассказала о "качелях" погоды в ближайшие дни в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что в Украине сегодня, 18 декабря, потеплеет, штормовой ветер не уйдет. А в ближайшие дни ожидаются настоящие "качели" - от "плюсов" до "минусов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня, 18 декабря, в Украине воздух посвежеет, хотя все равно еще будет преобладать теплая воздушная масса. В течение дня ожидается +2...+6 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской 0...+3 градусов", - рассказала она.

Штормовой ветер не уйдет

Кроме того, в западных областях и в южной части +5...+10 градусов, при этом ветер будет оставаться северо-западным, порывистым.

"Однако на западе, севере и в центре начнет понемногу ослабевать, а вот в восточной части Украины и на юге еще местами порывы до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

Мокрый снег: в каких регионах ждать

В восточных областях и в Сумской области вероятен небольшой мокрый снег, на западе пройдут незначительные периодические дожди.

"На остальной территории Украины осадков не ожидается", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве в среду будет без осадков, северо-западный ветер еще порывистый, некомфортный. Немного снизится температура воздуха, ночью 0....+2, днем в столице +2...+4 градусов.

 

Погода в ближайшие дни: даты потепления и похолодания

19-20 декабря в Украине снова потеплеет, а вот 20-21 декабря начнет температура воздуха снижаться.

Подробнее о погоде в Украине на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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