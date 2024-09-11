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Синоптик дала прогноз на сегодня и назвала даты, когда Украину накроют дожди

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 11 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 сентября, в части Украины будет жара до +30, а местами - прохладнее и дожди. В то же время, осадки вероятны по всей стране уже 12-13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Сегодня в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и очень теплая погода, днем ​​+25...+30 градусов", - рассказала она.

Где сегодня будет прохладно и пройдут дожди

В западной части Украины 11 сентября есть вероятность локальных дождей и температура воздуха будет ниже, не выше +18...+23 градусов

"И вечером в среду в Одесской области возможны дожди, даже с грозами", - добавила Диденко.

Погода в Киеве и в Украине в ближайшие дни

В Киеве молодое "бабье лето" идет по графику.

"Сегодня будет сухо и +27 градусов, а уже 12 и 13 сентября в столице пройдут дожди. Хотя на температурный режим осадки особо не повлияют, теплая погода и дальше будет преобладать", - предупредила синоптик.

При этом, как отметила Диденко, много дождей в ближайшее время не будет, а больше влаги придется на западные области Украины.

"Однако 12-13 сентября дожди ожидайте повсюду в Украине", - говорит она.

"Сюрпризы" осени в Украине

Несмотря на то, что на календаре осень, в Украине продолжается метеорологическое лето. Еще накануне сентября синоптики предупреждали, что его начало будет достаточно жарким, даже назывались "смелые" цифры - до +35...+36 градусов.

При этом, синоптики предупреждали, что уже вскоре в Украину придет похолодание. К тому же в большинстве регионов возможны заморозки. Но судя по погоде на прошлой неделе, снижение температуры воздуха фиксировалось исключительно ночью.

Отметим, что на этой рабочей неделе в Украине осень напомнит о себе дождями. При этом, несмотря на осадки, будет достаточно жарко, до +30 градусов, причем даже в дождливых регионах. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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