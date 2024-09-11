Синоптик дала прогноз на сегодня и назвала даты, когда Украину накроют дожди

Сегодня, 11 сентября, в части Украины будет жара до +30, а местами - прохладнее и дожди. В то же время, осадки вероятны по всей стране уже 12-13 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Сегодня в большинстве областей Украины будет преобладать сухая и очень теплая погода, днем +25...+30 градусов", - рассказала она.
В западной части Украины 11 сентября есть вероятность локальных дождей и температура воздуха будет ниже, не выше +18...+23 градусов
"И вечером в среду в Одесской области возможны дожди, даже с грозами", - добавила Диденко.
В Киеве молодое "бабье лето" идет по графику.
"Сегодня будет сухо и +27 градусов, а уже 12 и 13 сентября в столице пройдут дожди. Хотя на температурный режим осадки особо не повлияют, теплая погода и дальше будет преобладать", - предупредила синоптик.
При этом, как отметила Диденко, много дождей в ближайшее время не будет, а больше влаги придется на западные области Украины.
"Однако 12-13 сентября дожди ожидайте повсюду в Украине", - говорит она.
Несмотря на то, что на календаре осень, в Украине продолжается метеорологическое лето. Еще накануне сентября синоптики предупреждали, что его начало будет достаточно жарким, даже назывались "смелые" цифры - до +35...+36 градусов.
При этом, синоптики предупреждали, что уже вскоре в Украину придет похолодание. К тому же в большинстве регионов возможны заморозки. Но судя по погоде на прошлой неделе, снижение температуры воздуха фиксировалось исключительно ночью.
Отметим, что на этой рабочей неделе в Украине осень напомнит о себе дождями. При этом, несмотря на осадки, будет достаточно жарко, до +30 градусов, причем даже в дождливых регионах. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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