Синоптик дала прогноз погоды на завтра и рассказала, когда ждать потепления

По данным Диденко, завтра столбик термометра будет показывать ночью от 0 до -5 градусов. А днем от +3 до +8 градусов.

Также местами вероятны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесской, Черкасской областей, и в Кропивницком.



Ветер также начнет стихать, хотя завтра еще побудет временами порывистым.

"Но с 20-го марта, а как же - день весеннего равноденствия - в Украине начнется потепление. Сначала несмелое, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину", - написала Диденко.

Однако она отметила, что на какие-то "экстраградусы" не стоит рассчитывать, однако уже в четверг столбик термометра может показывать до +14 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега.

"Однако и тот, что приперся в столицу прошлой ночью, и тот, что полетает завтра, уверенной весенней нежной теплой ручкой растопится и исчезнет", - отметила синоптик.

Столбик термометра в Киеве в ночь на 19 марта будет показывать от 0 до -2 градусов мороза, а днем - до +5 градусов. А уже 20-го марта в Киеве ожидается до +9.