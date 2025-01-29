Синоптик дала прогноз погоды на завтра, и рассказала, когда ждать похолодания

В Украине в четверг, 30 января, осадков не предвидится. В некоторых регионах температура воздуха составит 16 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

По данным Диденко, на севере завтра осадков не предвидится, максимальная температура воздуха составит замечательные весенние +9 градусов. В дальнейшем там прогнозируется постепенное похолодание.

В целом такой же будет и погода по всей Украине. 30-го января - без осадков.

Ночью температура воздуха будет до +6 градусов, днем +7+11, на юге +12+16 градусов.

А вот уже с 1-2 февраля температура воздуха начнет снижаться до небольших минусов, а с 7-го февраля, вероятно, похолодает еще на несколько градусов.

В Киеве завтра, в четверг, без осадков, максимально до +8+10 градусов.

