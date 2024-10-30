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Синоптик дала прогноз на последний день октября в Украине

Фото: синоптик рассказала о погоде в Украине 31 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 31 октября, в Украине будут дожди. Максимально будет до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Октябрь помахает нам завтра атмосферным фронтом - в четверг местами пройдут дожди в Украине. Еще будет достаточно тепло, 31 октября ожидается +9....+13 градусов, на западе и юге до +15 градусов", - рассказала она.

Как отметила синоптик, туманы, облачность и сырость могут ухудшать качество воздуха и усложнять утреннее вставание с постели.

В Киеве завтра небольшой дождь, днем ​​+11 градусов.

Погода в ноябре 2024 в Украине

В ноябре 2024 средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла. В большинстве областей такие показатели близки к норме, только на востоке и юго-востоке страны будут несколько выше нормы.

В частности, в начале ноября в Украину придет сильный ветер ближе к штормовым порывам. А 2-3 ноября похолодает.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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