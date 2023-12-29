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Синоптик дала прогноз на Новый год в Украине

Фото: синоптик рассказала, какая погода будет на Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине погода на Новый год ожидается преимущественно сухая, а осадки в виде дождя возможны только в западных областях. Однако в первый день января будет дождь уже в большинстве регионов. Температура воздуха будет "плюсовая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу синоптика Наталки Диденко.

Погода 31 декабря и 1 января

По ее словам, в воскресенье, 31 декабря, прогнозируется преимущественно сухая погода, термометры покажут +3…+7 градусов, на юге - до +10 градусов.

"В новогоднюю ночь в большинстве областей будет без осадков, только в западной части начнется дождь, температура воздуха +1+5, на востоке около нуля. В первый день Нового года пришедший с запада дождь распространится на большинство областей Украины, включая Крым", - рассказала синоптик.

Днем температура воздуха будет +3...+7 градусов, в южных областях будет +6...+10 градусов.

Погода в субботу

В субботу, 30 декабря, в Украине маловероятны осадки, однако возможен небольшой дождь вечером на западе и севере страны, а в Карпатах - с мокрым снегом.

Ветер ожидается умеренный, в северных областях подчас сильный.

Температура воздуха завтра ночью прогнозируется 0...+4 градуса, в течение дня +4...+9 градусов, на юге +7...+11 градусов.

В Киеве 30 декабря сильные осадки не ожидаются, возможен небольшой дождь вечером. Ветер порывистый.

В ночь на субботу в столице будет +3 градуса, днем +8 градусов.

Когда похолодает

Также Диденко рассказала, что похолодание предполагается 4-5 января. Вместе с тем синоптик добавила, что оно будет небольшим.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в январе 2024 прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода прогнозируется на завтра, 30 декабря

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