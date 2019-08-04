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Сьогодні Україну накриють дощі, місцями з грозами

Новини » Суспільство    04.08.2019 - 10:00
Сьогодні Україну накриють дощі, місцями з грозами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно з проясненням, вдень до +22

Погода в Україні 4 серпня буде дощовою майже в усіх областях, температура повітря опуститься до +18. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у східних, південних, центральних, західних та деяких північних областях сьогодні переважатимуть дощі, місцями можливі грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +24, вночі очікується від +9 до +19. Найпрохолодніше буде на заході країни, там стовпчики термометрів вночі опустяться до +9.

Сьогодні Україну накриють дощі, місцями з грозами

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в столиці сьогодні опадів не очікується, прогнозується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря вдень від +20 до +22, вночі очікується від +12 до +14.

Сьогодні Україну накриють дощі, місцями з грозами

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