Сьогодні Україну накриють дощі, місцями з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві хмарно з проясненням, вдень до +22

Погода в Україні 4 серпня буде дощовою майже в усіх областях, температура повітря опуститься до +18. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у східних, південних, центральних, західних та деяких північних областях сьогодні переважатимуть дощі, місцями можливі грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +24, вночі очікується від +9 до +19. Найпрохолодніше буде на заході країни, там стовпчики термометрів вночі опустяться до +9.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в столиці сьогодні опадів не очікується, прогнозується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря вдень від +20 до +22, вночі очікується від +12 до +14.