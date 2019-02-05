Синод ПЦУ призначив головного секретаря і прийняв типовий статут

Митрополит Вінницький і Барський Симеон був затверджений головним секретарем Священного Синоду

Во время первого заседания, Священный Синод Православной церкви Украины утвердил главным секретарем Священного Синода митрополита Винницкого и Барского Симеона и принял типовой устав управления епархии для епархий поместной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ПЦУ.

"Синод рассмотрел и принял типовой устав Управления епархии для епархий поместной церкви. Также был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии. На предложение предстоятеля митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Священного Синода", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями поместной церкви возможен только на основе канонических правил, то есть с согласия архиереев обеих епархий, заверенной соответствующими документами.

Напомним, сегодня в Софии Киевской проходило первое заседание Синода Православной церкви Украины. Синод проходил в Доме митрополита под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Также в заседании принимали участие почетный патриарх Филарет и другие участники Синода.

Отметим, по состоянию на начало февраля в ПЦУ перешли 204 церковных прихода УПЦ Московского патриархата. Православную церковь Украины официально зарегистрировали 31 января. Также в конце января вступил в силу закон о переходе религиозных общин