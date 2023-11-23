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Синхронизация с партнерами: Зеленский рассказал о новых украинских санкциях

Четверг 23 ноября 2023 18:48
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Синхронизация с партнерами: Зеленский рассказал о новых украинских санкциях Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украина сегодня, 23 ноября, ввела два пакета санкций в отношении группы граждан РФ и других государств, связанных со страной-агрессором. Применение этих ограничительных мер является синхронизацией с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, речь идет о лицах, которые прямо работают на российскую агрессию или помогают ей. А также речь идет о санкциях против субъектов РФ, относящихся к критической инфраструктуре.

"Каждая фамилия, каждое название компании - это конкретная вина в том, что российский террор продолжается", - подчеркнул он.

Зеленский обратил внимание, что Украина дополняет своими ограничительными мерами международные санкционные механизмы.

"И мы работаем, чтобы санкции партнеров были распространены и на тех, против которых уже приняты соответствующие решения Украины", - сказал президент.

Так, добавил Зеленский, сегодня он подписал указы о более чем 300 юридических и почти 150 физических лицах РФ.

"И наши специальные службы, прежде всего, Служба безопасности Украины, а также Кабинет Министров и СНБО продолжат соответствующую работу. Будут и другие санкционные решения", - отметил он.

Санкционные пакеты Украины

Напомним, в четверг, 23 ноября, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ.

В первый санкционный список попали 60 физических лиц - это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. Ограничения против них вводятся на 10 лет.

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц - граждан РФ. Санкции предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

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