У Сінгапурі завершилася зустріч Трампа та Кім Чен Ина один на один

Трамп оцінив проведену зустріч "дуже добре"

В Сінгапурі завершилася зустріч один на один президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, перед наступним раундом переговорів Трамп і Кім Чен Ин пройшлися навколо готелю разом. Всього їх зустріч тет-а-тет тривала близько 35 хв. Президент США Трамп назвав зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином "дуже хорошою".

Далі послідувала зустріч у розширеному складі з перекладачами. Від американської сторони на ній присутні глава апарату Білого дому Джон Келлі, державний секретар Майк Помпео і радник з національної безпеки Джон Болтон.

Як зазначається, після переговорів запланований робочий обід.

Trump and Kim speak working at lunch and again shake hands. Next to Trump: Sec. of State Mike Pompeo and Nat Sec Adviser John Bolton pic.twitter.com/iVNmRT9UqI — Brian Ries (@moneyries) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений у тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом США.