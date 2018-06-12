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У Сінгапурі завершилася зустріч Трампа та Кім Чен Ина один на один

НовиниПолітика    12.06.2018 - 07:09
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (Twitter/ Jeremy Diamond )
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (Twitter/ Jeremy Diamond )

Трамп оцінив проведену зустріч "дуже добре"

В Сінгапурі завершилася зустріч один на один президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, перед наступним раундом переговорів Трамп і Кім Чен Ин пройшлися навколо готелю разом. Всього їх зустріч тет-а-тет тривала близько 35 хв. Президент США Трамп назвав зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином "дуже хорошою".

Далі послідувала зустріч у розширеному складі з перекладачами. Від американської сторони на ній присутні глава апарату Білого дому Джон Келлі, державний секретар Майк Помпео і радник з національної безпеки Джон Болтон.

Як зазначається, після переговорів запланований робочий обід.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений у тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом США.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Саміт, встреча, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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