Розпочалася зустріч Трампа та Кім Чен Ина

Зустріч лідерів країн пройде в закритому режимі

В Сінгапурі розпочалася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє ABC News.

"Для мене це величезна честь і я впевнений, що ми побудуємо чудові стосунки", - заявив Трамп.

Президент США прибув на місце зустрічі першим. Так, після першого привітання Трамп і Кім Чен ИН візьмуть участь у зустрічі "тет-а-тет", з перекладачами відбудеться розширена двостороння зустріч і робочий обід.

Також повідомляється, що після завершення саміту, близько 20:00, Трамп буде давати прес-конференцію, зазначили в Білому домі.

"It's my honor -- we will have a terrific relationship, no doubt," President Trump says as he sits down with Kim Jong Un. https://t.co/SBcHAGxnM4 pic.twitter.com/47Jw6TdbNu — NBC News (@NBCNews) June 12, 2018

Kim Jong-un arrives at the resort for the #TrumpKimSummit pic.twitter.com/8g4SETXITG — ABC News (@abcnews) June 12, 2018

Donald Trump's motorcade leaves his hotel as he heads for historic meeting with Kim Jong-un at Singapore's Sentosa Island pic.twitter.com/zYFfb2DocE The Independent (@Independent) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом США Дональдом Трампом.

Як стало відомо з фотографій в соціальних мережах, лідер КНДР відправився на прогулянку по місту з готелю Marina Bay Sands та казино. Кім Чен Ин приземлився в аеропорту Сінгапуру на кілька годин раніше, ніж планувалося, його кортеж прибув у готель "Сент-Реджіс".