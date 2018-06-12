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Розпочалася зустріч Трампа та Кім Чен Ина

НовиниПолітика    12.06.2018 - 04:19
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Зустріч лідерів країн пройде в закритому режимі

В Сінгапурі розпочалася зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє ABC News.

"Для мене це величезна честь і я впевнений, що ми побудуємо чудові стосунки", - заявив Трамп.

Президент США прибув на місце зустрічі першим. Так, після першого привітання Трамп і Кім Чен ИН візьмуть участь у зустрічі "тет-а-тет", з перекладачами відбудеться розширена двостороння зустріч і робочий обід.

Також повідомляється, що після завершення саміту, близько 20:00, Трамп буде давати прес-конференцію, зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом США Дональдом Трампом.

Як стало відомо з фотографій в соціальних мережах, лідер КНДР відправився на прогулянку по місту з готелю Marina Bay Sands та казино. Кім Чен Ин приземлився в аеропорту Сінгапуру на кілька годин раніше, ніж планувалося, його кортеж прибув у готель "Сент-Реджіс".

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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