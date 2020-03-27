У Сінгапурі будуть садити до в'язниці за навмисне наближення до людей

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За порушення можуть відправити у в'язницю на термін до півроку і оштрафувати на суму до 7 тис. доларів

Влада Сінгапуру в рамках посилення заходів проти поширення коронавірусу вирішила засуджувати до тюремного ув'язнення людей, які навмисно порушують дистанцію. Про це повідомляє видання Time.

За порушення можуть відправити у в'язницю на термін до півроку і оштрафувати на суму до 7 тис. доларів.

Разом з тим, так будуть карати керівництво підприємств, які не забезпечать розміщення відвідувачів на відстані як мінімум один метр або не зможуть гарантувати достатні відстані між відвідувачами, які стоять у черзі.

Крім цього, влада Сінгапуру оголосила такі карантинні заходи, як закриття барів і кінотеатрів і скасування великих заходів. Проте в Сінгапурі повномасштабний карантин поки що не введено.

За станом на сьогодні, в Сінгапурі виявлені 683 випадки захворювання коронавірусом та два летальних результату.

Нагадаємо, в Україні заразилася коронавірусом ще одна область - Рівненська. Зафіксовано 9 випадків зараження.

Додамо, станом на вечір 26 березня кількість підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 196.