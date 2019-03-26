В Сінгапурі посадили пасажирський літак після дзвінка про бомбу на борту

Літак авіакомпанії Singapore Airlines посадили в аеропорту Чангі в Сінгапурі зранку 26 березня після повідомлення про те, що на борту є бомба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Straits Times.

Boeing 777-300ER здійснював рейс з Мумбаї. На борту лайнера перебували 263 пасажири. Більше 20 людей пропустили рейси, на які мали здійснити пересадку. Літак прибув в Сінгапур із запізненням у півгодини.

Попередні перевірки показали, що авіакомпанія отримала дзвінок після того, як літак вилетів з аеропорту Мумбаї в понеділок приблизно о 23:35 за місцевим часом. Абонент стверджував, що на літаку була бомба.

Повідомляється, що огляд літака поліцією не виявив жодного підозрілого предмета. Поліція затримала для проведення допиту жінку з дитиною, які були на борту.

РБК-Україна писало, що у першій половині дня в понеділок, 25 березня, в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) були скасовані 68 рейсів. Рейси були скасовані через збій програмного забезпечення в одному з центрів Німецької служби безпеки польотів (DFS).

Раніше повідомллося, що літак авіакомпанії Turkish Airlines, що летів із Стамбула до Москви, запросив аварійну посадку в одеському аеропорту.