В аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак, що летів з Стамбула до Москви

Ілюстративне фото (facebook.com/turkishairlines)

На борту літака знаходяться 122 пасажира

Літак авіакомпанії Turkish Airlines, що летів із Стамбула до Москви, запросив аварійну посадку в одеському аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Повідомляється, що Боїнг 737 різко знизився над Одесою і сів. Перед приземленням екіпаж повідомив про низький тиск масла в системі. Літак сів в нормальному режимі. Фахівці проводили огляд систем і агрегатів.

Зазначимо, що на борту літака знаходяться 122 пасажира.

Ввечері компанія Turkish Airlines вислала резервний борт, який скоро приземлиться в Одесі.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Fly Jamaica Airways зі 126 людьми на борту здійснив екстрену посадку в столиці Гайани Джорджтауні.

РБК-Україна писало, що літак Wizz Air, який прямував за маршрутом Кутаїсі-Варшава, терміново приземлився в румунському аеропорту Отопені після загрози вибуху бомби на борту.

У Бостоні літак авіакомпанії Iberia Airways, що виконував рейс до Мадрида, здійснив екстрену посадку через проблеми з двигуном.